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Süper Ligden Düşen Son Takım Osmanlıspor Oldu

SÜPER LİGDEN DÜŞEN SON TAKIM OSMANLISPOR OLDU

Akhisarspor'un Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmesinin ardından Osmanlıspor Süper Lige veda etti.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Süper Ligden Düşen Son Takım Osmanlıspor Oldu(6/10)2

Spor Toto Süper Ligde 33. hafta maçında Kayserispor ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi. Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'u 2-1 yendi ve ligde kaldı. Osmanlıspor ise ligden düşen üçüncü takım oldu.

OSMANLISPOR LİGE VEDA EDEN 3'ÜNCÜ TAKIM OLDU

Bu galibiyetin ardından Teleset Mobilya Akhisarspor puanını 39'a yükseltti. Kayserispor 44 puanda kaldı. Ligde 33 puanla 16. sırasında olan Osmanlıspor, 36 puanla 15. sırada olan Atiker Konyaspor'un ikile averajda gerisinde olduğu için kümede düşmekten kurtulamadı.

SON HAFTA AKHİSARSPOR, OSMANLISPOR'U AĞIRLAYACAK

Spor Toto Süper Ligde son hafta Kayserispor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Teleset Mobil Akhisarspor, Osmanlıspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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