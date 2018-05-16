Sınırda Görev Yapan Mehmetçik İftarını Böyle Açtı
Göztepe-Galatasaray Maçı Vadistanbul'da İzlenecek
Netanyahu'nun Oğlundan Türkiye İçin Küstah Paylaşım!
Kuzey Kore'den Gelen Görüşme Tehlikede Çıkışına Trump'tan Rest: Göreceğiz!
Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı
İstanbul'daki Bağcılar-Kabataş Tramvay Seferlerinde Aksama Yaşandı
İngiltere'nin En İyisi Pep Guardiola!
Süper Ligde Yer Yerinden Oynayacak! İşte Planlanan Dev Takas
Cenk Tosunlu Everton Resmen Duyurdu
Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yı 68-61 Yenerek Seride Durumu 1-1'e Getirdi
2018'in En İyi Otomobili Belli Oldu
Veysel Sarı İmzayı Attı
Atilla Davasında Sona Gelindi, Hakim Kararla İlgili Sinyali Verdi
Fenerbahçeli Aatıf'ı Görenler Gözlerine İnanamadı
Beşiktaş'tan Ayrılacak Olan Atiba, Göztepe İle Anlaşmak Üzere
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç. Bir Meczup Adımızı Kullanıyor
İngilizlerin Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu
Muharrem İnce'den Gözaltına Alınan Barış Atay'la İlgili İlk Yorum!
İzmir Marşına Karşı Çıkan Okul Müdürü Görevden Alındı
Hapis Karar Verildi, Yorumlar Yıkıldı: İçerde Misin?

Süper Ligde yer yerinden oynayacak! İşte planlanan dev takas

SÜPER LİGDE YER YERİNDEN OYNAYACAK! İŞTE PLANLANAN DEV TAKAS

Beşiktaş'ın istediği Jose Sosa ve Burak Yılmaz karşılığında Trabzonspor'un da Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i talep ettiği ortaya çıktı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Süper Ligde Yer Yerinden Oynayacak! İşte Planlanan Dev Takas(8/10)4

Yeni sezon için kadroda revizyon yapma planları içinde olan Beşiktaş ile yüksek maliyetli futbolculardan kurtulmak isteyen Trabzonspor arasında Jose Sosa ve Burak Yılmaz için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALACAK

Habertürk' ün haberine göre, siyah-beyazlıların yeniden kadroda görmek istediği Sosa ve Burak için gelen teklifi değerlendirmeye alan Trabzonspor yönetimi, yeni bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor, Sosa ve Burak'a karşılık Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i isteyecek. Fikret Orman'ın bu teklife sıcak bakması halinde Sosa ve Burak eski takımında forma giymeye başlayacak. Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de Trabzonspor'un yolunu tutacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Ligde  Yer  Yerinden  Oynayacak  İşte  Planlanan  Dev  Takas    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER