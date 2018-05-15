Trabzonspor'un santraforu Burak Yılmaz, yeni sezon için Beşiktaş'la anlaştı. Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde, "Ayrılık hem Trabzonspor hem de benim için daha iyi olabilir" demişti.

İsmi eski takımı Beşiktaş'la anılan santrfor futbolcunun Siyah-Beyazlı takıma çok yakın olduğu belirtildi.

"AYRILIK HEM TRABZONSPOR HEM BENİM İÇİN DAHA İYİ OLABİLİR"

Sakatlığı nedeniyle yurtdışında ameliyat olan Burak Yılmaz, her geçen gün Beşiktaş'a daha da yaklaşıyor. Golcü oyuncu bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ayrılık hem Trabzonspor hem de benim için daha iyi olabilir" demişti.

ANLAŞMADA BAZI PÜRÜZLER KALDI

Mali olarak yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyan Trabzonspor'un yüksek ücretli futbolcularla yolları makul koşullarda ayırma politikası, bu transfer operasyonunda kulüplerin anlaşması anlaşma olasılığını güçlendiriyor. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın elde ettiği bilgiye göre; her iki kulübün anlaşması durumunda Burak Yılmaz'ın, bir kaç detayın çözüme kavuşturulması durumunda, Beşiktaş'la anlaşabileceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada