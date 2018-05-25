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Süper Ligde transfer fırtınası başladı, Rodallega İzmir yolcusu

SÜPER LİGDE TRANSFER FIRTINASI BAŞLADI, RODALLEGA İZMİR YOLCUSU

Lig bittikten sonra Tamer Tuna'yla sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Göztepe, Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın transferinde mutlu sona yaklaştı.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 13:00
Puan Ver : Süper Ligde Transfer Fırtınası Başladı, Rodallega İzmir Yolcusu(6/10)2

Golcüsü Demba Ba'nın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Göztepe, Trabzonspor'la yol ayrımına gelen Rodallega'yla söz kesti. Kolombiyalı forvetin ailesini haftalar önce İzmir'e taşıdığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi. Ekonomik olarak zor bir dönem geçiren Trabzonspor'un 2019 yılına kadar mukavelesi olan Rodallega'yı elde çıkarmak istediği, bu yüzden Göztepe'nin transferde zorluk yaşamayacağı dile getirildi.

GÖZTEPE YURT DIŞINDA DA GOLCÜ ARIYOR

Göztepe'nin aynı takımdan Dame N'Doye'la da ilgilendiği ileri sürüldü. Türkiye'deki kariyerine Teleset Mobilya Akhisarspor'da başlayan 32 yaşındaki Rodallega, Ege temsilcisinde gösterdiği performansla oldukça dikkat çekti. Yeşil-siyahlılarda 2015-16 sezonunda forma giymeye başlayan tecrübeli golcü, ilk senesinde 34 maçta 19 gol attı. Ertesi sezon da ilk yarıda Akhisarspor'da top koşturan Kolombiyalı, devre arasında Trabzonspor'a imza attı. Rodallega, 1.5 sezonda 43 resmi maçta bordo-mavili formayı giyip 19 kez fileleri havalandırdı. Yıldız golcü Türkiye'ye gelmeden önce İngiltere Premier Lig ekipleri Wigan Athletic ve Fulham'da da oynadı. Rodallega transferini bir an önce resmiyete dökmek isteyen Göztepe'nin yurt dışında da golcü aradığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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