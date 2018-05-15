Süper Ligde 2017-2018 sezonu şampiyonunu 34. haftada oynanacak karşılaşmalar belirleyecek. İşte şampiyonluk için yapılan tüm hesaplar...

Süper Ligde 33. hafta maçları oynandı. Şampiyonluk heyecanı ise son haftaya taşındı. 72 puanda bulunan Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip. Sarı-kırmızılıların ipi göğüslemesi için Göztepe deplasmanından 1 puan alması yeterli olacak. Olası bir yenilgi durumunda ise farklı hesaplar devreye girecek.

Galatasaray yenilirse, buna Başakşehir'in olası bir puan kaybı eklenirse Fenebahçe'nin şampiyonluğu için Konyaspor maçında galibiyet yeterli olacak. Galatasaray yenilip, Başakşehir Kasımpaşa'ya karşı kazanırsa bu durumda Fenerbahçe'nin aldığı sonuca bakmaksızın şampiyon Başakşehir olacak.

3'LÜ AVERAJDA BAŞAKŞEHİR ÖNDE

3 takımın arasında oynadığı maçlara göre Medipol Başakşehir'in avantajı var. Fenerbahçe - Galatasaray ve Başakşehir'in arasında oynanan maçlarda en fazla puanı toplayan Abdullah Avcı'nın takımı. Bu maçlarda Başakşehir 6, Fenerbahçe ve Galatasaray 5 puan topladı. Galatasaray Göztepe'de yenilir, Başakşehir Kasımpaşa'dan 3 puan alırsa İstanbul ekibi şampiyon olacak.

FENERBAHÇE AVERAJDA GALATASARAY'I YAKALADI

Başakşehir'in puan kaybı veya Galatasaray'ın yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe için şans doğacak. Sarı-lacivertlilerin Karabükspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet sonrasında toplamda 41 averajı oldu. Lider Galatasaray'ın da 41 averajı mevcut. Galatasaray yenilir, Fenerbahçe de Konya'ya karşı kazanırsa Aykut Kocaman'ın ekibi genel averajda da Galatasaray'ı geride bırakacak. 2'li averajda ve kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan averajında eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak. Fenerbahçe bu durumda şampiyonluğunu ilan edecek.

34. HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU

Göztepe - Galatasaray, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor ve Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de oynanacağı açıklandı.

Kaynak: haberinburada