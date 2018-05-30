SÜPER LİGDE BEKLENMEDİK AYRILIK
Spor Toto Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Göztepe, geçen sezon Galatasaray'dan transfer ettiği Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Göztepe'de Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve Günay Güvenç ile yollar ayrıldı.
Tamer Tuna ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör Bayram Bektaş ile sözleşme imzalayan Göztepe'de yönetimin ilk olarak Sabri Sarıoğlu ile görüştüğü öğrenildi. Sözleşmesinde "20 maç oynarsa mukavelesi otomatikman 1 yıl uzar" maddesi bulunan Sabri ile bir araya gelen yönetim, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Sabri 29 karşılaşmada görev almasına rağmen Göztepe'den ayrıldı.
SELÇUK VE GÜNAY'IN DA SÖZLEŞMESİ UZATILMADI
Sözleşmeleri ay sonunda bitecek Selçuk ve kaleci Günay'ın da mukaveleri uzatılmadı. Başkan Mehmet Sepil'in Selçuk'a yeni bir sözleşme önerisi getirmediği bildirildi. Günay Güvenç ise oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için sarı-kırmızılılarla olan 2 yıllık macerasını noktaladı.
Kaynak: haberinburada
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