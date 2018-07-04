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Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ismi belli oldu

SÜPER LİG'DE 2018-2019 SEZONUNUN İSMİ BELLİ OLDU

TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 Sezonu'nun "Lefter Küçükandonyadis Sezonu" olarak oynanmasını kararlaştırdı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 23:20
Puan Ver : Süper Lig'de 2018-2019 Sezonunun İsmi Belli Oldu(6/10)2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 Sezonu'nun "Lefter Küçükandonyadis Sezonu" olarak oynanmasını kararlaştırdı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"LEFTER KÜÇÜKANDONYANİS SEZONU OLARAK OYNANMASI KARARLAŞTIRILDI"

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU TÜM SPORSEVERLERİN SAYGISINI KAZANDI

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Futbolun Ordinaryüsü' Lefter Küçükandonyadis, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandı.

Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

İstanbul Büyükada'da 25 Aralık 1925 tarihinde doğan Lefter Küçükandonyadis, 2 yıl Taksimspor forması giydikten sonra 1947'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1951-1952 sezonunda İtalya'nın Fiorentina ve 1952-1953 sezonunda Fransa'nın Nice takımlarında oynayan Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılına kadar Sarı-Lacivertli forma altında 615 maçta 423 gol attı. İstanbul Ligi'nde 1953-1954 sezonunda gol krallığına ulaştı.

"ORDİNARYÜS" LAKABI LE TANINIYORDU

Futboldaki ustalığından ötürü 'Ordinaryüs' lakabıyla anılan Lefter Küçükandonyadis, kariyeri boyunca 832 gol atarak rekor kırdı ve üstün golcülüğü dolayısıyla, "Ver Lefter'e, yazsın deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

1954 DÜNYA KUPASINDA 2 GOL ATMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 50. milli maçını oynaması nedeniyle "Altın Şeref Madalyası" ile ödüllendirilen ilk futbolcu olarak tarihe geçen Lefter Küçükandonyadis, 46 kez A, 1 kez B, 3 kez 21 yaş altı olmak üzere toplam 50 kez milli formayı giydi. A Milli Takım'da 21 golle en çok gol atan oyuncu unvanını uzun yıllar elinde tuttu, 9 kez de Milli Takım kaptanlığını yaptı. 1954 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen efsane oyuncu, turnuvada 2 de gol attı.

KADIKÖY'E HEYKELİ DİKİLEN İLK FENERBAHÇELİ FUTBOLCU OLDU

Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılında Fenerbahçe formasıyla jübile yaptıktan sonra Yunanistan'ın AEK Egaleo ile Güney Afrika'nın Johannesburg takımlarında antrenör futbolcu olarak görev aldı. Daha sonra ise Samsunspor, Boluspor, Orduspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarında teknik direktör olarak çalıştı. Uzun yıllar spor yazarlığı yapan ve 3 Mayıs 2009'da Kadıköy'de Kuşdili Parkı'na heykeli dikilen Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012 tarihinde aramızdan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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