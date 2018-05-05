Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off oynamaya hak kazanan son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta mücadelesinde Altınordu sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

5 Mayıs Cumartesi günü Bornova Stadı'nda oynanan Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

GOLLER KERİM AVCI VE MERT NOBRE'DEN GELDİ

Altınordu'nun golünü 83. dakikada Kerim Avcı atarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golünü ise 56. dakikada Mert Nobre attı.

Altınordu bu sonucun ardından puanını 53 yaptı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor da puanını 53 yaparken, ikili averajda rakibini geride bıraktı ve play offa kaldı.

PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

34. haftada oynanan maçlar sonucunda Ümraniyespor, Boluspor, BB Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek takımlar oldu.

Kaynak: haberinburada