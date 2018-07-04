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Süper Lig fikstürünün çekileceği tarih belli oldu

SÜPER LİG FİKSTÜRÜNÜN ÇEKİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Yeni sezon öncesinde profesyonel liglerde fikstür çekim tarihleri belli oldu. 2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 19:20
Puan Ver : Süper Lig Fikstürünün Çekileceği Tarih Belli Oldu(7/10)3

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ 10 TEMMUZ SALI GÜNÜ YAPILACAK

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

2. VE 3. LİG'LERİN FİKSTÜR ÇEKİMİ İSE 17 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞECEK

TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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