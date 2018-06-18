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Süper Lig Ekibi, Aykut Kocaman'dan Haber Bekliyor
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Süper Lig ekibi, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

SÜPER LİG EKİBİ, AYKUT KOCAMAN'DAN HABER BEKLİYOR

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Teknik Direktör Aykut Kocaman'dan takımın başına geçmesi için haber bekliyor.

Tarih : 18 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Süper Lig Ekibi, Aykut Kocaman'dan Haber Bekliyor(6/10)2

Yeni sezonda Süper Lig'de adından söz ettirmek isteyen Konyaspor'da tüm gözler teknik direktör tercihine çevrildi. Takımın ligde kalmasını sağlayan Sergen Yalçın ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmeyen yeşil-beyazlılar Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman'dan gelecek cevabı bekliyor. Bir önceki sezon takımın başında Konyaspor'a tarihi başarılar kazandıran Aykut Kocaman ile yapılan görüşmede belirsizliğin aşılamadığı ve netlik oluşmadığı öğrenilirken alternatif hoca adayları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırdı.

3 YERLİ TEKNİK DİREKTÖR LİSTEDE

Hafta sonuna kadar bekleme ve duruma göre hareket etme kararı alan Konyaspor yönetimi, yurt dışından görüştüğü yabancı teknik adamın ismini gizli tutarken, yerli teknik adam olarak Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu isimleri ön plana çıktı. 3 teknik adam arasından Rıza Çalımbay'ın takımı çalıştırmaya en yakın isim olduğu, bu hafta içerisinde yapılacak görüşmeler sonucunda karar verileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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