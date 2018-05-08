2014 yılında başlattığı kitlesel fonlama kampanyasıyla akıllı bavul projesi için 2 milyon dolar bağış toplayan New York merkezli Bluesmart Inc. ticaretten çekileceğini duyurdu.

UÇAKTA YANGIN ÇIKARACAĞI TEHLİKESİYLE YASAKLANIYOR

Alanın en popüler girişimlerinin başında gelen Bluesmart, Federal Havacılık İdaresi'nin uçakların kargo bölümünde yangın çıkarma riskini gerekçe göstererek lityum iyon pilli bagajları yasaklaması nedeniyle kepenk kapatıyor.

Bluesmart tarafından geliştirilen ve lityum iyon pile sahip olan bavullar, konumlarını GPS üzerinden sahipleriyle paylaşabiliyor. Akıllı telefon uygulamasıyla takip edilebilen bavullar ayrıca pilleri sayesinde dijital cihazları şarj edebiliyor ve dijital kilit sistemi bulunduruyor.

ÜRÜNLERİ GERİ İADE ALMAYACAK

Bluesmart bavullarındaki pilleri sökmek için kullanıcıların dört vida sökmesi ve en az üç kabloyu çıkarması gerekiyor. Diğer akıllı bavul üreticilerinin hava yollarının yasağına rağmen iş yapmaya devam edebilmelerinin sebebi ise bavullarını lityum iyon pilleri kolaylıkla çıkarılabilecek şekilde tasarlamış olmaları. Ancak bu şirketler de zor duruma düştüler çünkü pilleri sökmek, bavullarını standart çantalardan fonksiyon açısından farksız ancak daha pahalı hale getiriyor.

Bluesmart, garanti anlaşmalarını sürdürmeyeceğini ve ürünlerini geri iade etmek isteyen müşterilerine yanıt vermeyeceğini açıkladı. Şirket fikri mülkiyet haklarını, tasarımlarını ve teknolojilerini Travelpro şirketine satacak.

Kaynak: haberinburada