İngiltere'de bir televizyon sunucusu Savunma Bakanı sorularına cevap vermediği gerekçesiyle yayından aldı.

"ÇENESİNİ KAPATSIN" SÖZÜ SORULDU

Eski Rus ajanı Skipral'in zehirlenmesi ile ilgili olarak, "Rusya'ya çekip gitsin ve çenesini kapasın" sözlerinden pişmanlık duyup duymadığı sorulan Savunma Bakanı Gavin Williamson, soruyu yanıtlamak yerine başka şeyler anlatmaya başlayınca programın sunucu tarafından yayından alındı.

CEVAP VERMİYORSUNUZ DİYEREK YAYINDAN ALDI

Soruya cevap vermek yerine başka şeylerden bahseden bakana, "Pekala görüşme tamamlanmıştır çünkü sorulara cevap vermiyorsunuz" diyen sunucuya övgüler yağdırıldı. Canlı yayındaki o anlar kameralara böyle yansıdı.

Kaynak: haberinburada