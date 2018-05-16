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Sunucu Tuğba Dural, NTV'den Ayrıldı

SUNUCU TUĞBA DURAL, NTV'DEN AYRILDI

NTV Spor'un kapanmasıyla NTV'ye geçen kadroda bulunan sunucu Tuğba Dural, kanaldan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Sunucu Tuğba Dural, Ntv'den Ayrıldı(5/10)1

NTV Spor'un kapanmasıyla birlikte birçok çalışan ile yollar ayrılmıştı. Kanaldan bir ayrılık haberi daha geldi. Ekranların güzel spikeri Tuğba Dural NTV'den ayrıldığını duyurdu.

"2010'DA BAŞLADIĞIM GÖREVİMDEN AYRILDIM"

Sosyal medyadan açıklama yapan Tuğba Dural, "NTV ve NTV Spor'da 19 Şubat 2010 tarihinde başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile ayrıldım. Doğuş Yayın Grubu yöneticilerine, çalışma arkadaşlarıma ve ekranlarda benimle buluşan tüm seyircilere gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezon olan Dural mesleğe CNN TÜRK'te başlamış ve yaklaşık 8 yıl NTV'de görev yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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