SUNUCU BİRCAN İPEK VE ŞENOL İPEK TEK CELSEDE BOŞANDI
'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcularından Bircan İpek ile eski manken Şenol İpek, 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Sunucu ayrılık haberinin hemen ardından 'İpek' soyadını hayatından sildi.
5 yıl önce dünya evine giren Bircan İpek ve Şenol İpek çifti, evliliklerini bitirme kararı kaldı. Çift, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortak video ile boşandıklarını açıkladı.
"ÇOK İYİYİZ"
Birlikte kamera karşısına geçen ikili, "Herkese merhaba. Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Biz de sizleri kırmadan, bilmeniz gereken bir durumu açıklayacağız. 5 yıllık evliliğimizi bugün itibariyle mahkeme kararıyla resmen noktaladık. Hayırlısı böyleymiş. Dost, arkadaş kalmayı tercih ettik. Medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Yollarımıza ayrı ayrı saygılı şekilde devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz çok iyiyiz. İkimiz için iyi olacak" ifadelerini kullandı.
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Boşandıklarını duyuran Bircan İpek'in ilk hamlesi Instagram hesabındaki soyadını 'Bali' olarak düzenlemek oldu.
ESKİ EŞİNDEN HELALLİK İSTEDİ
Bircan İpek, eski eşine "Her zaman en iyi arkadaşımsın" demesiyle dikkat çekerken videonun sonunda helallik almayı unutmadı.
Kaynak: haberinburada
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