Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KARŞIMIZDA İYİ BİR TAKIM VARDI"

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunun altını çizen Sumudica, "Kayserispor iyi oynadı, sahada diriydik. En az beş tane fırsat yakaladık. Vodafone Park'ta Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı yakaladığınız fırsatları atamazsanız, sonuç böyle olur. Karşımızda iyi bir takım vardı. Geçen senenin şampiyonu. Çok iyi oyunculara sahipler, her an farklılık yaratabilecek isimleri var. Şenol Güneş'i ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bence Beşiktaş olduğu yerden daha fazlasını hak ediyor" dedi.

"BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR İSTEDİ, BEN DE YAPTIM"

Maçtan önce "Kartal pençesi" yaparak poz vermesi hakkında konuşan Sumudica, "Buranın atmosferini gerçekten çok seviyorum. Burada futbol kültürü var. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum, gerçekten çok farklı bir atmosfer yarattılar. Beşiktaş taraftarı bunu yapmamı istedi ve bende onları kırmadım. Beşiktaş ile aramda başka bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada