Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı

Sumudica'dan Kartal pençesi itirafı!

SUMUDİCA'DAN KARTAL PENÇESİ İTİRAFI!

Maçtan önce "Kartal pençesi" yaparak poz vermesi hakkında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, "Beşiktaş taraftarı bunu yapmamı istedi ve bende onları kırmadım." dedi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 02:00
Puan Ver : Sumudica'dan Kartal Pençesi İtirafı!(10/10)6

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KARŞIMIZDA İYİ BİR TAKIM VARDI"

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunun altını çizen Sumudica, "Kayserispor iyi oynadı, sahada diriydik. En az beş tane fırsat yakaladık. Vodafone Park'ta Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı yakaladığınız fırsatları atamazsanız, sonuç böyle olur. Karşımızda iyi bir takım vardı. Geçen senenin şampiyonu. Çok iyi oyunculara sahipler, her an farklılık yaratabilecek isimleri var. Şenol Güneş'i ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bence Beşiktaş olduğu yerden daha fazlasını hak ediyor" dedi.

"BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR İSTEDİ, BEN DE YAPTIM"

Maçtan önce "Kartal pençesi" yaparak poz vermesi hakkında konuşan Sumudica, "Buranın atmosferini gerçekten çok seviyorum. Burada futbol kültürü var. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum, gerçekten çok farklı bir atmosfer yarattılar. Beşiktaş taraftarı bunu yapmamı istedi ve bende onları kırmadım. Beşiktaş ile aramda başka bir şey yok" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sumudica  Dan  Kartal  Pençesi  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER