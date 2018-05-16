SUMUDİCA İLE YOLLARI AYRILAN KAYSERİSPOR ERTUĞRUL SAĞLAM İLE ANLAŞTI
Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.
Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün 18: 30'da Kayseri'ye gelecek.
KARTAL HAREKETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Beşiktaş ile oynanan lig maçında yaptığı kartal hareketi nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken Sumudica ile yollar ayrılmıştı.
SAĞLAM İRAN'A GİTMİŞTİ
Ertuğrul Sağlam son olarak İran Ligi takımlarından Tractor Sazi'yi çalıştırmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İzmir Marşına Karşı Çıkan Okul Müdürü Görevden Alındı
- Hapis Karar Verildi, Yorumlar Yıkıldı: İçerde Misin?
- İnşaat Bekçisinin Ölü Bulunduğu Evden 4,5 Ay Sonra Bir Ceset Daha Çıktı
- Eşi, Cezaevinde Tutuklu Olan Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti, Video İle Mesajını İletti
- Deniz Baykal Başka Bir Hastaneye Nakledildi!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti
- İsrailli Bakan'dan Filistinlilerle İlgili Pes Dedirten Sözler!
- Arap Dünyası Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar