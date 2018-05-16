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Sumudica İle Yolları Ayrılan Kayserispor Ertuğrul Sağlam İle Anlaştı
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Sumudica ile Yolları Ayrılan Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile Anlaştı

SUMUDİCA İLE YOLLARI AYRILAN KAYSERİSPOR ERTUĞRUL SAĞLAM İLE ANLAŞTI

Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Sumudica İle Yolları Ayrılan Kayserispor Ertuğrul Sağlam İle Anlaştı(10/10)6

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün 18: 30'da Kayseri'ye gelecek.

KARTAL HAREKETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş ile oynanan lig maçında yaptığı kartal hareketi nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

SAĞLAM İRAN'A GİTMİŞTİ

Ertuğrul Sağlam son olarak İran Ligi takımlarından Tractor Sazi'yi çalıştırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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