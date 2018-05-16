Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün 18: 30'da Kayseri'ye gelecek.

KARTAL HAREKETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş ile oynanan lig maçında yaptığı kartal hareketi nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

SAĞLAM İRAN'A GİTMİŞTİ

Ertuğrul Sağlam son olarak İran Ligi takımlarından Tractor Sazi'yi çalıştırmıştı.

Kaynak: haberinburada