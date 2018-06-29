SÜLEYMANCILARIN YENİ LİDERİ ALİHAN KURİŞ KİMDİR?
Süleyman Efendi Cemaati'nin yeni lideri Alihan Kuriş kimdir? Ahmet Arif Denizolgun'un vefatından sonra Süleyman Efendi Grubunun lideri olan Alihan Kuriş kaç yaşındadır? İşte Kuriş hakkındaki detaylar...
"Alihan Kuriş ne iş yapmaktadır? Süleyman Efendi Grubunun yeni lideri Alihan Kuriş kaç yaşındadır?" soruları büyük merak konusu oldu. İşte Süleyman Efendi Cemaati'nin yeni lideri hakkında öne çıkan bilgiler...
ALİHAN KURİŞ KİMDİR?
Ahmet Arif Denizolgun'un ablasının oğlu olan Alihan Kuriş, yüksek mimar olarak görev yapıyor aynı zamanda cemaatin kurs ve okullarının mimarı olarak biliniyor. 37 yaşında olan Alihan Kuriş, Ahmet Arif Denizolgun vefatından sonra Süleyman Efendi Grubunun lideri olmuştur. Denizolgun geçen 8 Eylül'de yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetmişti.
ALİHAN KURİŞ KİMİN TORUNU?
Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Denizolgun'un ölümünden sonra toplanan cemaat 24 Eylül cumartesi günü itibariyle Alihan Kuriş'i lider seçti Süleymancıların yeni lideri Alihan Kuriş, Ahmet Denizolgun'un vefatından sonra şu açıklamayı yapmıştı: "Madem ki dünya hayatı devam ediyor, o zaman İslam dini devam edecektir. Madem ki İslam dini kıyamete kadar devam edecek, o zaman hizmetlerimiz yani Allah'ın dinine, kitabına hizmet kıyamete kadar devam edecektir. Bu gemiyi karaya oturtabilmek için bunların akıllarından geçen her adiliğe olur verecekleri de şüphesizdir. Yolumuz din-i İslam'ı, ümmeti, milleti, devleti savunmaya, korumaya ve bu değerlere hizmet etmeye devam edecektir. Vatan hainlerine, din düşmanlarına, bozuk akımlara, devleti yıkılışa götüren üzeri örtülü planlara set olmaya devam edecektir."
Kaynak: haberinburada
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