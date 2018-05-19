Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te suikast düzenleneceği ihbarı Ankara gündemine bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili Hükümet kanadından ilk tepki, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, konuyla ilgili "Bunca yaşanmışlığa rağmen bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır." dedi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar'da Türk asıllı bir grup tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

"ZİYARET SIRASINDA SUİKAST DÜZENLENECEK" İHBARI YAPILDI

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu" ihbarı geldi.

İHBAR, TÜRK İSTİHBARATINA İLETİLDİ

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine "Önümüzdeki dönemde Balkanlar'a gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan'a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu" yönünde bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada