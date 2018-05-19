SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ALAATTİN ÇAKICI HASTANEYE KALDIRILDI
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, hapis yattığı Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı.
DÜN AKŞAM RAHATSIZLANDI
Geçen yıl Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi'ne nakledilen organize Alaattin Çakıcı, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı'nın halen hastanede olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar