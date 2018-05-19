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Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı Hastaneye Kaldırıldı

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ALAATTİN ÇAKICI HASTANEYE KALDIRILDI

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, hapis yattığı Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı Hastaneye Kaldırıldı(9/10)5

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı.

DÜN AKŞAM RAHATSIZLANDI

Geçen yıl Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi'ne nakledilen organize Alaattin Çakıcı, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı'nın halen hastanede olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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