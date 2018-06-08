SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ 100 BİN AVRO İÇİN 71 SIĞINMACININ ÖLÜMÜNE GÖZ YUMDU!
Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde bir kamyonette 71 sığınmacının hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, suç örgütü liderinin 100 bin avro için sığınmacıların ölümüne göz yumduğu ortaya çıktı.
Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde bir kamyonette 71 sığınmacının hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, suç örgütü liderinin 100 bin avro için sığınmacıların ölümüne göz yumduğu ortaya çıktı.
"EĞER KARGO ULAŞMAZSA 100 BİN AVRO KAYBEDERİM"
59'u erkek, 8'i kadın ve 4'ü çocuk 71 sığınmacının hayatını kaybettiği kamyonetin insan taşımaya uygun olmadığının sanıklar tarafından da bilindiğine dikkati çeken Schmidt, kamyonete tıkılan sığınmacıların hava almak için bağırdığını, kamyonet sürücüsünün suç örgütü liderine sığınmacıların durumu ile ilgili telefonda bilgi vermesine rağmen, örgüt liderinin, "Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin avro kaybederim" dediğini bildirdi. "Ölüm kamyoneti" davasının hakimi Janos Jadi ise Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, dava ile ilgili kararın bu ay içinde verilmesinin beklendiğini söyledi.
BIRAKIP KAÇMIŞTI
Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonetin içinde 71 sığınmacının cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti.
OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN ÖLDÜLER
Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık olaya ilişkin 14 kişi hakkında "cinayet ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak" suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki Irak ve Afganistan vatandaşı 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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