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Suç Örgütlerinin Yuvalandığı Metruk Binalar Yıkılıyor
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Suç örgütlerinin yuvalandığı metruk binalar yıkılıyor

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN YUVALANDIĞI METRUK BİNALAR YIKILIYOR

İçişleri Bakanlığı talimatıyla suç örgütleri ve uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılan metruk binalar yıkılıyor. Son iki ayda 60 bin 503 tespit edilen binadan, 19 bin 686 tanesinin yıkımı başarıyla tamamlandı.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Suç Örgütlerinin Yuvalandığı Metruk Binalar Yıkılıyor(5/10)1

İçişleri Bakanlığı'nın Valilere talimatıyla, suç örgütlerinin ve uyuşturucu bağımlılarının yuvalandığı metruk binalar tek tek yıkılıyor. Son iki ayda güvenliği tehdit eden 60 bin 503 metruk bina tespit edildi. 19 bin 686 bina yıkıldı, 40 bin 817 metruk bina içinse hukuki süreç devam ediyor, en fazla yıkım 3 bin 859 bina ile başkent Ankara'da gerçekleşti.

SUÇ ÖRGÜTLERİ VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI MESKEN TUTTU

Şehirlerin güvenliğinin artırılması amacıyla suç örgütlerinin ve uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar bir bir tespit edilerek yıkılıyor. Bu yılın son iki ayından toplam 60 bin 503 metruk binanın 19 bin 686'sının yıkımı gerçekleşti. Geriye kalan 40 bin 817 metruk bina içinse hukuki süreç devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 81 İLE GENELDE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 14 Mart 2018 tarihinde 81 İl Valiliğine, "Metruk Binalar Genelgesi" göndermiş, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerin kullanımına, gizlenmesine ve bu maddelerin kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının gerçekleştirilen operasyonlarla tespit edildiğini belirtmişti. Bakanlığın 81 İle gönderdiği genelgede, güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binaların tespitinin yapılması ve bu binaların mevzuata uygun şekilde yıkılmasıyla ilgili olarak 81 il valiliği talimatlandırılmıştı.

SON İKİ AYDA 60 BİN 503 METRUK BİNANIN 19 BİN 686'SI YIKILDI

Bakanlığın valiliklere göndermiş olduğu genelgenin ardından il ve ilçe belediyeleri ve il özel idareleri tarafından metruk bina tespiti ve yıkım kararı, 3914 sayılı İmar Kanunun ilgili maddesi uyarınca hızlandırıldı. Bu kapsamda son iki ayda Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk binanın tespiti yapıldı. Bu binalardan 19 bin 686 'sı yıkıldı. Geriye kalan 40 bin 817 metruk bina içinse 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında hukuki süreçleri devam ediyor.

EN FAZLA YIKIM ANKARA'DA OLDU

Suç örgütlerinin yuvası haline gelmiş boş, atıl durumdaki metruk binaların yıkımı, 3 bin 859 bina ile en fazla Ankara'da gerçekleşti. Ankara'yı sırasıyla bin 298 Aksaray, bin 225 Kayseri, bin 99 Erzincan, 759 İstanbul, 550 Bursa gibi iller takip etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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