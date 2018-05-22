Gözler 12 Haziran'a Çevrilmişti, Kritik Görüşme Yine Tehlikeye Girdi
Erdoğan İle Görüşen Destici'den İlk Açıklama: Cumhurbaşkanımız Bize Bir Fırsat Vermiştir, Değerlendireceğiz
Akşener, Halaçoğlu Tartışmasına Noktayı Koydu: 'affedin' Dedi!
Suudi Arabistan'da Darbe Çağrısı: Kralı Devirin!
Orman Yangını Çıkaran 15 Yaşındaki Gence Milyon Dolarlık Ceza!
Göztepe, Bayram Bektaş İle Anlaşmaya Vardı
Ankara Demirspor 2. Lige Yükseldi
Kılıçdaroğlu'ndan Vekil Listesi Açıklaması: Kimseyi Dışlamadan, Ötekileştirmeden Hazırladık
Suat Kaya, Çok Konuşulan Saç Stiliyle İlgili Sessizliğini Bozdu
Hdp, 'beyaz Türk' İline Afrikalı İşçiyi Aday Gösterdi
Göztepe'de Taner Tuna Dönemi Sona Erdi
Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a Veda Etti
Fransız Futbolcu Pogba, Kabe'den Milyonlara Seslendi
Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Liseler İçin Giriş Belgelerini Yayınladı
Böyle Fair Play Görülmedi! Rakipleri Oynasın Diye İmza Topladı
Abd, Menbiç'i Savunacağına Dair Teröristlere Söz Verdi
12 Suçtan Aranan Pkk'lı Suç Makinesi Film Gibi Operasyonla Yakalandı
Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a Mesaj Var
Aday Listesini Beğenmeyen 14 Kişi İyi Parti'den İstifa Etti
Uber Şoförünü Tehdit Eden Taksiciler Yakalandı!

Suat Kaya, çok konuşulan saç stiliyle ilgili sessizliğini bozdu

SUAT KAYA, ÇOK KONUŞULAN SAÇ STİLİYLE İLGİLİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Futbolculuk kariyerine 2003 yılında nokta koyan Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya yeni saç stiliyle ilgili, Yeni mi görmüşler, saç ekimi çok eski. Çok fazla da önemsemiyorum." dedi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Suat Kaya, Çok Konuşulan Saç Stiliyle İlgili Sessizliğini Bozdu(9/10)5

Saçlarını bir hayli uzatan Kaya'nın yeni imajı sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulunmuştu.

"FOTOMONTAJ MI ONU BİLMİYORUM"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Suat Kaya: "Yeni mi görmüşler, saç ekimi çok eski. Çok fazla da önemsemiyorum. Fotoğrafı kim nasıl çekti onu da bilmiyorum. Fotomontaj mı onu da bilmiyorum. Şu an ağır biz sezondan çıktım, dinleniyorum. Bu yoğunlukta ve yorgunlukta bu tarz şeylerle ilgilenecek vaktim de yok." dedi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suat  Kaya  Çok  Konuşulan  Saç  Stiliyle  İlgili  Sessizliğini  Bozdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER