SUAT KAYA, ÇOK KONUŞULAN SAÇ STİLİYLE İLGİLİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Futbolculuk kariyerine 2003 yılında nokta koyan Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya yeni saç stiliyle ilgili, Yeni mi görmüşler, saç ekimi çok eski. Çok fazla da önemsemiyorum." dedi.
Saçlarını bir hayli uzatan Kaya'nın yeni imajı sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulunmuştu.
"FOTOMONTAJ MI ONU BİLMİYORUM"
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Suat Kaya: "Yeni mi görmüşler, saç ekimi çok eski. Çok fazla da önemsemiyorum. Fotoğrafı kim nasıl çekti onu da bilmiyorum. Fotomontaj mı onu da bilmiyorum. Şu an ağır biz sezondan çıktım, dinleniyorum. Bu yoğunlukta ve yorgunlukta bu tarz şeylerle ilgilenecek vaktim de yok." dedi
Kaynak: haberinburada
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