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su zannettiği tineri içen çocuk, hayatını kaybetti

SU ZANNETTİĞİ TİNERİ İÇEN ÇOCUK, HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki küçük çocuk otomobilde bulunan tiner dolu şişedeki sıvıyı su sanarak içti. Hemen hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Su Zannettiği Tineri İçen Çocuk, Hayatını Kaybetti(6/10)8


Şanlıurfa'da otomobildeki tineri su sanarak içen Ahmet Zeki Doğancıoğlu (5) tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



SU SANARAK TİNERİ İÇTİ



Olay, dün akşam saatlerinde Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesine ait otomobilde bulunan Ahmet Zeki Doğancıoğlu, susayınca araçtaki şişede bulunan tineri su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan Doğancıoğlu, durumu fark eden ailesi tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



HAYATINI KAYBETTİ



Burada midesi yıkanarak yoğun bakım ünitesine alınan çocuk, sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ahmet Zeki Doğancıoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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