STUTTGART AÇIK'TA ŞAMPİYON FEDERER!
Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde İsviçreli Roger Federer, Kanadalı Milos Raonic'i 2-0 yenerek şampiyon oldu ve teklerde 98. şampiyonluğunu ilan etti.
İsviçreli Roger Federer, Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde Kanadalı Milos Raonic'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 35. basamakta bulunan Raonic karşılaştı.
KARŞILAŞMA 1 SAAT 18 DAKİKA SÜRDÜ
Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık'ta ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Federer, Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'ın ardından bu yılki üçüncü, kariyerinin ise 98. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Öte yandan Federer, yarın açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal'ı geçerek zirveye yükselecek.
Kaynak: haberinburada
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