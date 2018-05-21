STAJYER ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİYLE BERABER OLDU, PERSONELE YAKALANDI
ABD'nin Illinois eyaletinde stajyer öğretmenlik yapan 21 yaşındaki Elizabeth Flint, bir öğrencisi ile 3 defa birlikte olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 50 bin dolar kefalet ücretini ödeyen genç kadın, serbest bırakıldı.
EVİNDE BULUŞTULAR
Stajyer öğretmenin öğrencisi ile kendi evinde buluştuğu öğrenilirken, olayın Nisan ayında gerçekleştiği açıklandı.
"TAMAMEN İĞRENÇ"
DuPage İlçe Eyaleti Başsavcısı Robert Berlin, "Flint hakkındaki iddialar tamamen iğrenç" açıklaması yaptı. Berlin, "Öğrencisiyle defalarca birlikte olmak için otoritesini kullandı. Bu tür iğrenç davranışlar tolere edilmeyecektir" dedi.
DİĞER ÖĞRETMENLER SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Glenbard East High School'daki personelin öğretmenin davranışlarından şüphe duyması üzerine cinsel saldırının ortaya çıkarıldığı belirtildi. Yöneticileri konu hakkında bilgilendiren diğer öğretmenler sayesinde açılan soruşturma ile genç kadın yakayı ele verdi.
Flint, 4 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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