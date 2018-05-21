ABD'nin Illinois eyaletinde stajyer öğretmenlik yapan 21 yaşındaki Elizabeth Flint, bir öğrencisi ile 3 defa birlikte olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 50 bin dolar kefalet ücretini ödeyen genç kadın, serbest bırakıldı.

EVİNDE BULUŞTULAR

Stajyer öğretmenin öğrencisi ile kendi evinde buluştuğu öğrenilirken, olayın Nisan ayında gerçekleştiği açıklandı.

"TAMAMEN İĞRENÇ"

DuPage İlçe Eyaleti Başsavcısı Robert Berlin, "Flint hakkındaki iddialar tamamen iğrenç" açıklaması yaptı. Berlin, "Öğrencisiyle defalarca birlikte olmak için otoritesini kullandı. Bu tür iğrenç davranışlar tolere edilmeyecektir" dedi.

DİĞER ÖĞRETMENLER SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Glenbard East High School'daki personelin öğretmenin davranışlarından şüphe duyması üzerine cinsel saldırının ortaya çıkarıldığı belirtildi. Yöneticileri konu hakkında bilgilendiren diğer öğretmenler sayesinde açılan soruşturma ile genç kadın yakayı ele verdi.

Flint, 4 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: haberinburada