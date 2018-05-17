STADYUMUN ALT KATINDAN SESLER GELİNCE GECE BEKÇİSİ ODAYI KONTROLE İNDİ, ÜRKÜTÜCÜ MANZARAYI KAYDETTİ
Arjantin'deki stadyumda gece bekçiliği yapan adam, sürekli alt kattan sesler gelmesi üzerine cep telefonu kamerası ile girdiği soyunma odasında ürkütücü bir manzaraya şahit oldu.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Tomas Adolfo Duco Stadyumu'nda gece bekçiliği yapan Raul Arguello isimli adamın kaydettiği ürkütücü video olay yarattı. 32 yaşındaki adamın cep telefonu kamerası ile görüntülediği olay "Stadyumda hayalet mi var?" sorularını gündeme getirdi.
"BANA İNANMALARI İÇİN KAYDEDECEĞİM"
Gece 11 sularında alt katlardan gürültüler geldiğini duyan Arguello, kamerasını yanına alarak aşağı indi. Bunun 3. defa olduğunu söyleyen adam, "Neler olduğunu bilmiyorum ama insanların bana inanmaları için bunu filme çekeceğim" diyerek kayıt almaya başladı.
DUVARDAN GÖLGE GEÇTİ
Aşağı kata indikçe artan sesin soyunma odasında geldiğini anlayan Arguello, odanın kapısının sert bir şekilde sürekli olarak açılıp kapandığını görünce odaya daldı. Ancak karşısında hiç kimseyi göremeyen adam boş odayı kameraya almaya devam ederken arkadan bir gölge geçti.
"AMAN TANRIM"
"İçeride kimse yok, ses yüzünden 3. defa buraya geldim ama yine hiçbir şey yok" diyen adam duvarda kayan gölgeyi görür görmez "Aman tanrım gitmek istiyorum" diyerek oradan hızla uzaklaştı.
Görüntüleri internete yükleyen adam, stadyumda olanlar için yetkililerden bir açıklama bekliyor.
Kaynak: haberinburada
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