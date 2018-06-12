Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geçtiğimiz haftalarda antrenman sırasında kulübe yapılan saldırıda başta Bas Dost olmak üzere bazı futbolcular yaralanmıştı. Sporting Lizbon'un futbolcularını koruyamaması nedeniyle oyuncuların sözleşmelerini fesih hakkı doğmuştu.

JORGE JESUS, SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

İlk giden isim teknik direktör Jorge Jesus olmuş ve kurt hoca Suudi Arabistan'da bir takımla anlaşmıştı.

Daha sonra kaleci Rui Patricio ve Daniel Podence de sözleşmelerini fesih kararı aldılar.

4 FUTBOLCU BİRDEN GİTTİ

Birkaç gün yaşanan sessizliğin ardından fırtına koptu ve arka arkaya 4 yıldız futbolcu daha Sporting Lizbon'la olan sözleşmelerini feshetti.

Ayrılan futbolcular devleri peşinde koşturan Gelson Martins, William Carvalho, Bas Dost ve Bruno Fernandes oldu. Sayının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: haberinburada