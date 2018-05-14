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Spiker canlı yayında hüngür hüngür ağladı! Sosyal medya yıkıldı

SPİKER CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI! SOSYAL MEDYA YIKILDI

Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor'un yayın organı Kon TV Spikeri Mustafa Durmuş ise maçlar hakkında anlık bilgiler verirken hüngür hüngür ağladı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı(8/10)4

Süper Lig'de 33. hafta alınan sonuçların ardından Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor'un yayın organı Kon TV Spikeri Mustafa Durmuş ise maçlar hakkında anlık bilgiler verirken hüngür hüngür ağladı.

ATİKER KONYASPOR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Aytemiz Alanyaspor'un Sivasspor ile berabere kalması, Beşiktaş'ın ise Osmanlıspor'u yenmesi sonrasında Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi.

SPİKER CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Bu anlarda duygularına hakim olamayan Konyasporlu spiker ekran önünde hüngür hüngür ağladı. Durmuş'un duygusal anları sosyal medyada bir anda yayıldı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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