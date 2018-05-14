SPİKER CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI! SOSYAL MEDYA YIKILDI
Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor'un yayın organı Kon TV Spikeri Mustafa Durmuş ise maçlar hakkında anlık bilgiler verirken hüngür hüngür ağladı.
Süper Lig'de 33. hafta alınan sonuçların ardından Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor'un yayın organı Kon TV Spikeri Mustafa Durmuş ise maçlar hakkında anlık bilgiler verirken hüngür hüngür ağladı.
ATİKER KONYASPOR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ
Aytemiz Alanyaspor'un Sivasspor ile berabere kalması, Beşiktaş'ın ise Osmanlıspor'u yenmesi sonrasında Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi.
SPİKER CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Bu anlarda duygularına hakim olamayan Konyasporlu spiker ekran önünde hüngür hüngür ağladı. Durmuş'un duygusal anları sosyal medyada bir anda yayıldı
Kaynak: haberinburada
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