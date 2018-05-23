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S&P'den Merkez Bankasına Uyarı: Faizleri Yükseltin
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S&P'den Merkez Bankasına Uyarı: Faizleri Yükseltin

S&P'DEN MERKEZ BANKASINA UYARI: FAİZLERİ YÜKSELTİN

Döviz kurlarında yaşanan yükselişe ilişkin açıklama yapan Standard & Poor's yetkilisi, Merkez Bankasının faizleri artırması gerektiğine dikkat çekti.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : S&P'den Merkez Bankasına Uyarı: Faizleri Yükseltin(6/10)2

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu. Amerika merkezli kuruluş, Merkez Bankası'nın hamlesinin bu süreçte önemli olacağına dikkat çekerek faizlerin artırılmasını istedi.

"BASKI AZALMAZSA TÜRKİYE'NİN NOTU GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

S&P'deki kredi notlarından sorumlu en üst düzey analistlerden biri olan Frank Gill'e piyasa üzerindeki baskı azalmazsa S&P'nin Türkiye'nin durağan olan görünümünü tekrar gözden geçirip geçirmeyeceği sorulduğunda "imkan dahilinde" dedi.

S&P'nin Türkiye değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar;

* Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir" denirken

* Türkiye'nin sürdürülebilir tamponları ve mevcut ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu var.

* Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak

* Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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