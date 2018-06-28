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SP Lideri Karamollaoğlu'ndan İstifa Sorusuna Cevap: Gerekirse Tereddüt Etmem

SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU'NDAN İSTİFA SORUSUNA CEVAP: GEREKİRSE TEREDDÜT ETMEM

Düzenlediği basın toplantısında "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gerekirse tereddüt etmem" dedi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Sp Lideri Karamollaoğlu'ndan İstifa Sorusuna Cevap: Gerekirse Tereddüt Etmem(6/10)2

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı" dedi.

"KUCAKLAŞMA" VURGUSU

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlarını değerlendiren Karamollaoğlu, Türkiye'de kucaklaşmaya ihtiyaç duyulduğunu, 81 milyonla kucaklaşmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

"VATANDAŞIN TERCİHİ BAŞKA TÜRLÜ OLURSA..."

Karamollaoğlu, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini, yeni dönem Meclis çalışmalarında adalet, ahlak, eğitim ve ekonomi konuları üzerinde durulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Saadet Partisinin oylarıyla CHP'nin Meclise vekil göndermesini ittifakın gereği olarak değerlendiren Karamollaoğlu, "İttifaktan en fazla payı siz almak istersiniz ancak vatandaşın tercihi başka türlü olursa ona da yapacak bir şey yoktur." diye konuştu.

"DİP DALGA BEKLİYORDUK ANCAK OLMADI"

Bir gazetecinin sorusu üzerine, "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, "Saadet Partisi olarak beklediğimiz neticeyi göremedik ama milletin iradesine de saygılıyız" dedi.

Karamollaoğlu, CHP listelerinden Meclise giren Saadet Partililere yönelik bir başka soruya, "Onlarla ilgili de yemin töreninden sonra konuşacağız. Belki başka partilerde aday gösterilmiş olanların içinde bize katılacak olan arkadaşlarımız olabilir." yanıtını verdi.

"GEREKİRSE TEREDDÜT ETMEDEN ÇEKİLİRİM"

Parti genel başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine de Karamollaoğlu, "Devam etmemi istedikleri takdirde bu vazifeden imtina ediyorum diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim." diye konuştu.

Karamollaoğlu, yerel seçimlerde ittifak sürecinin devam edip etmeyeceği konusundaki soruyu yanıtlarken, mahalli seçimlerde ittifak konusunun gündemde olacağını düşünmediğini söyledi.

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Kaynak: haberinburada



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