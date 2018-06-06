SP'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın, 1996 yılındaki TBMM konuşmasını paylaşarak, "Erbakan Hocanın kemikleri sızliyeah!" diye yazdı.

"ERBAKAN HOCA'NIN KEMİKLERİ SIZLİYEAH!"

Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın, 1996 yılındaki TBMM konuşmasını paylaşarak, "Erbakan Hocanın kemikleri sızliyeah!" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, "Laiklik elden gidiyor" sözüyle sosyal medyada fenomen olan Süleyman Çakır'ın taklidiyle mesaj vererek dikkat çekti.

İşte SP Lideri'nin paylaştığı Necmettin Erbakan'ın o konuşması:

Öncelik hükümetin kurulmasında, bütün partilere kollarımızı açtık. Yine de açıyorum. Bugün biz DSP ve CHP ile beraberce koalisyon kurarız, bu memlekete en hayırlı hizmetleri yaparız, zaten yaptık. Zerre kadar şüphemiz yok. Bunu böyle, birtakım ön yargılarla yanlış bir şekilde, uzlaşma yerine bizi, kendimizi birbirimizden uzaklaştırmak tavrını takınacak olursak bu fayda getirmez. Bundan dolayıdır ki, biz, hepiniz şahitsiziniz ki, bu yanlışlığı yapmadık.

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Kaynak: haberinburada