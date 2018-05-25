SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU, TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ: E-MİTİNG YAPTI
Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden e-miting yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Karamollaoğlu; YouTube, Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla e-miting yaptı.
"SOSYAL MEDYA BİZİMDİR"
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Bizde buna karşı 'medya padişahınsa sosyal medya bizimdir' diyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli problem ise kardeşlik sağlamak kutuplaşmayı bitirmektir. Türkiye'de yatırımı sağlamak istiyorsak güven ortamı oluşturmamız lazım. Ancak Hükümet kutuplaştırmakta ısrarlı duruyor. Bize ise Kürt, Türk ile ilerici ve gerici herkesi kucaklayacak sevgimiz var. Önce barış ortamı kurulacak ondan sonra yatırımlar gelecek" diye konuştu.
MECLİS VE CUMHURBAŞKANI BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Karamollaoğlu cumhurbaşkanlığı sistemine değindi. Karamollaoğlu, "Seçimden sonra başkanlık sistemine gececeğiz. Hesap sorulmadan bir kişi beş yıl boyunca ülkeyi yönetecek. Bu görev bize verilirse meclis ile birlikte çalışmayı istiyoruz. Biz insanı kendi fikirlerinin tartışmasını istiyoruz. Fikirlerinin tartışılmasını istemeyenler Meclis'e kulak vermiyor. Bu kararımız kesin Meclis ile birlikte çalışmaktan öte Meclis ve Cumhurbaşkanı birlikte çalışacak. Esas olan kuvvetler ayrılığının kurulmasıdır. İktidarın emri ile karar veren sistemden adalet beklememiz gerekiyor" ifadelerinin kullandı.
Kaynak: haberinburada
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