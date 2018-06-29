SOYLU'NUN 'ŞEHİT CENAZELERİ' ÇIKIŞINA AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, OHAL'in tercih edilen bir yöntem olmadığını söyledi. Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamaları için valilere talimat verdim" açıklaması için de "MYK'de ele alırız" dedi.
"YENİ YOL HARİTASI MASAYA YATIRILACAK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni dönemin yol haritasının masaya yatırılacağını söyledi. Yazıcı, gazetecilerin sorusu üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'ye yönelik 'şehit cenazelerinde protokole alınmayacaklar' talimatının da görüşüleceğini ifade etti.
Yazıcı, OHAL konusunda ise "Tercih edilen bir uygulama değil" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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