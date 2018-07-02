İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ' 'CHP'lileri şehit cenazelerinde protokole almayın" talimatı ile ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Terörle flört etmek kabul edilebilir değil" dedi.

SOYLU, CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Soylu "CHP'lileri şehit cenazelerinde protokole almayın" talimatı ile ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Terörle flört etmek kabul edilebilir değil" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin HDP gibi bir partiyi Meclis'e taşıdığını da söyledi.

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Kaynak: haberinburada