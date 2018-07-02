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Soylu'dan CHP'ye sert tepki: Terörle flört etmek kabul edilebilir değil

SOYLU'DAN CHP'YE SERT TEPKİ: TERÖRLE FLÖRT ETMEK KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Son dakika! Soylu'dan CHP talimatı: Terörle flört etmek kabul edilebilir değil

Tarih : 02 Temmuz 2018, 20:50
Puan Ver : Soylu'dan Chp'ye Sert Tepki: Terörle Flört Etmek Kabul Edilebilir Değil(10/10)6

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ' 'CHP'lileri şehit cenazelerinde protokole almayın" talimatı ile ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Terörle flört etmek kabul edilebilir değil" dedi.

SOYLU, CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Soylu "CHP'lileri şehit cenazelerinde protokole almayın" talimatı ile ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Terörle flört etmek kabul edilebilir değil" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin HDP gibi bir partiyi Meclis'e taşıdığını da söyledi.

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Kaynak: haberinburada



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