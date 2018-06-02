SOYLU, TERÖRİSTLERİ TİTRETECEK HABERİ VERDİ: KANDİL'E AZ KALDI, HAİN YAPIYI BIRAKMAYACAĞIZ!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kağıthane'deki Ulu Cami'de kıldığı öğle namazının ardından, partisinin Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Burada konuşan Soylu; askerlerimizin Kandil'e ilerleyişiyle ilgili "Kandil'e az kaldı. Orada bir hain yapıyı bırakmayacağız." dedi.
"KANDİL'E AZ KALDI, MERAK ETMEYİN!"
Soylu konuşmasında şunları söyledi:
Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerilerde bizim evlatlarımız var, Kandil'e az kaldı. Eskiden 'Kandil'e şöyle, böyle gideceğiz' derken. Şimdi 'Kandil'e az kaldı, merak etmeyin' diyoruz. Orada bir hain yapıyı bırakmayacağız.
ASKERLERİMİZ KANDİL'E AÇILAN BÖLGEYİ KONTROL ALTINA ALDI
Öte yandan son günlerdeki operasyonlarda, Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan'ı içine alan Bradost bölgesinde kontrolü tamamen sağladı. Askerimiz, Kandil'e açılan bölge olan Barazgir Vadisi'ne de giriş yaptı.
Kaynak: haberinburada
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