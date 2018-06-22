SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ NOTU OKUYAN HERKES EVİNE KOŞTU
Aydın'ın Didim ilçesinde sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin; çocuklarıma iyi bakın" yazan 2 çocuk babası, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Aydının Didim İlçesinde emekli 2 çocuk babası 53 yaşındaki Atilla K. sosyal medya hesabından veda ve vasiyet notu paylaşınca herkes evine koştu. Cilingir yardımı ile eve giren ekipler Atilla K.'nın cansız bedeni ile karşılaşınca savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
"ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN" YAZIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Edinilen bilgiye göre; Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir sitede yaşayan ve 5 ay önce emekli olup 8 yıldır eşinden ayrı olduğu öğrenilen Atilla K. sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin; çocuklarıma iyi bakın" notu bıraktı.
NOTU OKUYUP EVİNE GİTTİKLERİNDE CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR
Karalök'ün bu paylaşımını okuyan herkes şahsın evine koştu. Bir yandan da durumu polise ihbar edip yardım isteyen Karakök'ün evine giden ekipler çilingir yardımı ile girdikleri evde şahsın cesedi ile karşılaştı. Polis ve Savcılık incelemesinin ardından Atilla K. cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakan Soylu: Fetö'yle İlgili Yeni Bir Belge Daha Çıktı
- Erdoğan, Canlı Yayında Yeni Sistemin Detaylarını İlk Kez Anlattı!
- 90'lı Yıllarda Hastanelerde Çekilen Çileler Erdoğan'ı Duygulandırdı
- İyi Parti Milletvekili Adayı Hayatını Kaybetti
- Hakkari Çukurca'daki Saldırıda Ağır Yaralanan Bir Askerimiz Şehit Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar