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Sosa'nın Trabzonspor'dan ayrılmasına ramak kaldı

SOSA'NIN TRABZONSPOR'DAN AYRILMASINA RAMAK KALDI

Trabzonspor, Arjantinli futbolcusu Sosa'nın yeni yapılan teklifi kabul etmemesi halinde yolları ayırma kararı aldı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 10:00
Puan Ver : Sosa'nın Trabzonspor'dan Ayrılmasına Ramak Kaldı(5/10)1

Trabzon'da Jose Sosa için karar zamanı... Bu sezon Bordo-Mavili takıma katılan Arjantinli oyuncunun Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı feda deyip demeyeceğine bağlı.

KULÜP, ÜCRETİNİ İNDİRMESİNİ İSTEYECEK

Karadeniz ekibinden yıllık 3 milyon 300 bin Euro kazanan Tangocu ile görüşen Bordo- Mavili yönetimin, "Yıllık ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indireceğiz. Kabul edersen bizimle kal" dediği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Trabzonspor yönetimi Sosa'nın indirim teklifini kabul etmemesi durumunda ise yıldız futbolcu ile yollarını ayrıcak. 33 yaşındaki futbolcu ile Başakşehir yakından ilgileniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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