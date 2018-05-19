ŞORT GİYEN HEMŞİREYE TEKME ATAN SALDIRGANA RAPOR VERİLDİ!
İstanbul'da bir belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan ve 3 yıl 10 ay hapse çarptırılan Abdullah Çakıroğlu'na, "Bipolar bozuklukluğu var" raporu verildi.
İstanbul Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu, "kasten yaralama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çakıroğlu'nun avukatı Şemsi Dak, karara itiraz etti.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR
Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın aktardığına göre; dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. "Tekme" davasındaki yargılama aşamasında müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, olaydan önce de psikolojik tedavi gördüğünü belirten Dak, vesayet altına alınması gerektiğini ifade ederek dava açtı.
İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vesayet davasında mahkeme, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor istedi. Psikiyatrik muayenesi yapılarak 3 uzman tarafından hazırlanan raporda, Çakıroğlu'nun "bipolar affektif bozuklukluğu" hastalığı olduğu belirtildi. Çakıroğlu'nun hastalığının iyileşme döneminde bulunduğu, ayırt etme gücünü etkilemediği kaydedildi.
BİPOLAR TEŞHİSİ KOYULDU
Bipolar bozukluk teşhisi üzerine Çakıroğlu'nun avukatı, dosyanın inceleme aşamasında bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'ne hastane raporuyla beraber bir dilekçe sundu. Dak, raporu dayanak göstererek dosyanın hükmü veren mahkemeye iade edilmesi ve beraat kararı verilmesini talep etti.
BERAAT YOLU AÇILDI
Çakıroğlu'nun "bipolar bozukluğu" bulunduğuna dair raporu dava kapsamında değerlendiren Avukat Dak, "Ceza davasında verilen Adli Tıp raporunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, bu yönüyle Çakıroğlu'na beraat yolu açılmıştır. Türkiye'de akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar kendilerini koruyan bir özel yasa bulunmadığı için mağdur durumuna düşmekte. Çakıroğlu'nu hedef gösterenler özür dilemeli" dedi.
Kaynak: haberinburada
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