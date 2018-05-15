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Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
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Soros Vakfı, 'Soros'u durdur' yasası çıkaran ülkeden çekiliyor

SOROS VAKFI, 'SOROS'U DURDUR' YASASI ÇIKARAN ÜLKEDEN ÇEKİLİYOR

Macar asıllı ABD vatandaşı George Soros'un Açık Toplum Vakfı Başkan Yardımcısı Patrick Gaspard, vakfın Budapeşte'den Berlin'e taşınacağını duyurdu.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor(10/10)6

Macar asıllı ABD vatandaşı milyarder George Soros'un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundations) Budapeşte'den Berlin'e taşınıyor.

Bu konuda açıklama yapan vakfın başkan yardımcısı Patrick Gaspard Budapeşte'yi terk etme kararının alınmasında "yoğunlaşan politik baskıların ve var olan hukuk yapısıdaki değişikliklerin" etkili olduğunu söyledi.

HÜKÜMET SOROS'A KARŞI KAMPANYALARA 10 MİLYON EURO HARCADI

Soros Vakfının açıklamasında Macar hükümetinin son iki yıl içinde George Soros'a karşı ülke çapında devam eden kampanyalara yaklaşık 100 milyon Euro harcadığını ve bu kampanyayla halkı hem Soros vakfına ve hem de tüm sivil kuruluşlara karşı yalan yanlış bilgilerle harekete geçirdiği vurgulanıyor.

MACAR HÜKÜMETİ, SOROS'U NE İLE SUÇLUYOR?

Macar hükümeti Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros'u mültecilerin Avrupa'ya yerleştirilmesi için bir plan yapıp bunu uygulamak için çaba harcamakla suçluyor.

Macar hükümetine göre Soros'un bu planı uzun vadede Avrupa'da ulusal devletlerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

"SOROS'U DURDUR" YASASI ÇIKARMIŞLARDI

Macaristan'da Soros vakfı ve diğer yurtdışı bağlantılı sivil kuruluşların faaliyetlerini denetim altına almak ve mali desteklerini sınırlamak için "Soros'u durdur" adı verilen bir yasa da çıkarılmıştı.

Nisan ayında gerçekleşen seçimlerde Viktor Orban ve partisinin büyük bir destekle yeniden iktidara gelmesinin ardından basında Soros Vakfı'nın Budapeşte'den taşınacağı haberleri yayınlanmış, ancak daha sonra haber vakıf yönetimi tarafından doğrulanmamış, bu haberlerle ilgili "henüz gündemde değil" yorumları yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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