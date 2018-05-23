Serhat Akın'dan F.Bahçe'nin Yıldızına Çok Sert Sözler: Hayrola Birader
Sony'den Büyük Hamle! Müzik Devi Emı'yi 2,3 Milyar Dolara Satın Alacak
Erdoğan'dan Arvasi Hazretleri'ne Ziyaret! Kur'an Okuyup, Dua Etti
Zuckenberg, Avrupa'dan Özür Diledi
Taksici Terörü! Uber Sürücüsünün Canını Zor Kurtardığı Anlar Kamerada
Ab'den Türkiye'yi Durdurmalarını İstediler
Sakaryaspor Efsanesi Geri Dönüyor!
Burak Yılmaz'ın Takımı Belli Oluyor! Temaslar Hızlandı
Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna'dan Zehir Zemberek Sözler
Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
Borcunu Ödeyemeyen Çiftçi Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı
Fetö'nün Altın Çocuğu Ankara Eski İstihbarat Şube Müdürü Tutuklandı
Fenerbahçeli Martin Skrtel Ayrılık İddialarını Yalanladı
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'den Şampiyonlar Ligi İsyanı
Aday Gösterilmemesine Bakan Zeybekci'den İlk Tepki
Anadolu Efes, Daçka Karşısında Öne Geçti
Canlı Yayında Olduğunu Unuttu, Partisini Kızdıracak Oy Tahminini Verdi
Maduro, Abd'li Üst Düzey Diplomatın 48 Saat İçinde Ülkesini Terk Etmesini İstedi
Ukrayna'da Bahis Skandalı: 35 Kulüp Suçlamalarla Karşı Karşıya
Erdoğan'dan Yer Sofrasında İftar!

Sony'den büyük hamle! Müzik devi EMI'yi 2,3 milyar dolara satın alacak

SONY'DEN BÜYÜK HAMLE! MÜZİK DEVİ EMI'Yİ 2,3 MİLYAR DOLARA SATIN ALACAK

Japonya merkezli müzik şirketi Sony, müzik yapım ve yayım devi EMI'yi 2,3 milyar dolara satın alacak.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Sony'den Büyük Hamle! Müzik Devi Emı'yi 2,3 Milyar Dolara Satın Alacak(10/10)6

Japonya merkezli müzik şirketi Sony'nin, müzik yapım ve yayım devi EMI'yi 2,3 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

2,3 MİLYAR DOLARA SATIN ALACAK

Sony'den yapılan açıklamada, EMI'nin yüzde 60 hissesine sahip Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mubadala Yatırım Şirketi ile Sony arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu. Söz konusu hisselerin Sony tarafından 2,3 milyar dolara satın alınacağı belirtilen açıklamada, Sony'nin EMI'nin 1,36 milyar dolarlık borcunu da üzerine alacağı kaydedildi.

EMI'NİN YÜZDE 90 HİSSESİNE SAHİP OLACAK

Açıklamada, anlaşmanın ardından EMI'nin yüzde 90 hissesine Sony'nin sahip olacağı bilgisine yer verildi.

SONY EĞLENCE SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ BİR PORTFÖY OLUŞTURMAYA ODAKLANDI

Sony Başkanı ve Üst Yöneticisi Kenichiro Yoshida, son 2 yılda dijital müzik uygulamaları sayesinde müzik endüstrisinin canlandığına işaret ederek, Sony'nin eğlence sektöründe güçlü bir portföy oluşturmaya odaklandığını vurguladı. Yoshida, anlaşmanın şirketin uzun dönem büyümesi için önemli olduğunun altını çizdi.

EMI'NİN 2 MİLYON TELİF HAKKI BULUNUYOR

Müzik endüstrisinde 2,3 milyondan fazla şarkının telif hakkına sahip olan Sony'nin portföyünde Bob Dylan ve Michael Jackson gibi dev müzik isimleri bulunuyor. EMI'nin yaklaşık 2 milyon telif hakkının bulunduğu portföyünde ise Frank Sinatra, David Bowie, Kanye West ve Alicia Keys gibi sanatçılar yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sony  Den  Büyük  Hamle  Müzik  Devi  Emı  Yi  23  Milyar  Dolara  
Satın  Alacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER