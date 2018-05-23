Japonya merkezli müzik şirketi Sony, müzik yapım ve yayım devi EMI'yi 2,3 milyar dolara satın alacak.

Japonya merkezli müzik şirketi Sony'nin, müzik yapım ve yayım devi EMI'yi 2,3 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

2,3 MİLYAR DOLARA SATIN ALACAK

Sony'den yapılan açıklamada, EMI'nin yüzde 60 hissesine sahip Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mubadala Yatırım Şirketi ile Sony arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu. Söz konusu hisselerin Sony tarafından 2,3 milyar dolara satın alınacağı belirtilen açıklamada, Sony'nin EMI'nin 1,36 milyar dolarlık borcunu da üzerine alacağı kaydedildi.

EMI'NİN YÜZDE 90 HİSSESİNE SAHİP OLACAK

Açıklamada, anlaşmanın ardından EMI'nin yüzde 90 hissesine Sony'nin sahip olacağı bilgisine yer verildi.

SONY EĞLENCE SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ BİR PORTFÖY OLUŞTURMAYA ODAKLANDI

Sony Başkanı ve Üst Yöneticisi Kenichiro Yoshida, son 2 yılda dijital müzik uygulamaları sayesinde müzik endüstrisinin canlandığına işaret ederek, Sony'nin eğlence sektöründe güçlü bir portföy oluşturmaya odaklandığını vurguladı. Yoshida, anlaşmanın şirketin uzun dönem büyümesi için önemli olduğunun altını çizdi.

EMI'NİN 2 MİLYON TELİF HAKKI BULUNUYOR

Müzik endüstrisinde 2,3 milyondan fazla şarkının telif hakkına sahip olan Sony'nin portföyünde Bob Dylan ve Michael Jackson gibi dev müzik isimleri bulunuyor. EMI'nin yaklaşık 2 milyon telif hakkının bulunduğu portföyünde ise Frank Sinatra, David Bowie, Kanye West ve Alicia Keys gibi sanatçılar yer alıyor.

Kaynak: haberinburada