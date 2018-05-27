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Sonunda resti çekti: Gitmemi istiyorsanız paramı verin

SONUNDA RESTİ ÇEKTİ: GİTMEMİ İSTİYORSANIZ PARAMI VERİN

Fenerbahçe'de sezon başında Malaga'dan transfer edilen tecrübeli kaleci Kameni, "Ayrılmamı istiyorsanız alacaklarımı ödeyin" dedi.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 17:40
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Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerden Carlos Kameni'nin gitmeye niyeti yok. Sarı-Lacivertliler'in kaleye yerli oyunculara emanet etme isteği kapsamında göndermeyi düşündüğü Kameni'nin, "Ayrılmamı istiyorsanız alacaklarımı ödeyin" cevabını verdiği aktarıldı.

FENERBAHÇE KAMENİ'Yİ YOLLARSA 4,4 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA

Fenerbahçe, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan ve yılda 2,2 milyon euro kazanan 34 yaşındaki eldiveni takımdan yollarsa 4,4 milyon euro ödemek zorunda.

Carlos Kameni bu sezon sarı-lacivertlierle çıktığı 16 karşılaşmada 20 gol yedi, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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