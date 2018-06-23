SON ŞAMPİYON ALMANYA, İSVEÇ İLE KARŞILAŞACAK! 11'LER BELLİ OLDU
2018 Dünya Kupasına Meksika mağlubiyeti ile başlayan son şampiyon Almanya, İsveç ile karşılaşıyor. Saat 21'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasına şok bir yenilgiyle başlayan son şampiyon Almanya, İsveç karşısında galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Saat 21'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM:
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Rudiger, Hector, Rudy, Kroos, Muller, Reus, Draxler, Werner
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelof, Granqivst, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg
Kaynak: haberinburada
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