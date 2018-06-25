Meral Akşener seçim sonuçları netleşince kayıplara karıştı. Cezaevinden seçim kampanyası yürüten Demirtaş'ın bile gerisinde kalan Akşener'den dün geceden beri haber alınamıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim yarışında beklentilerin çok altında oy alan Meral Akşener, kayıplara karıştı. İYİ Parti taraftarları, Akşerer'den açıklama yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.

SON PAYLAŞIMI DÜN GECE YAPTI

Meral Akşener en son dün gece seçim sonuçları netleşmeye başladığında sosyal medyada göründü. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında fark attığının ortaya çıktığı saatlerde Twitterdan "Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz! Islak imzalı ve mühürlü nüshaları alana kadar sandık başında bekliyoruz" diye yazdı.

AÇIKLAMA YAPIP YAPMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Meral Akşener'i dün gece yaptığı bu paylaşımdan sonra gören duyan olmadı. Akşener'in bugün bir açıklama yapıp yapmayacağı da bilinmiyor.

"ADAY OLACAĞIM" DİYE DİRETMİŞTİ

Meral Akşener 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül'ün ortak aday olarak gösterilmesi gündeme gelince "Aday olacağım" diye diretmişti. Bunun üzerine Millet İttifakı Gül'den vazgeçip kendi adayları ile seçime katılma kararı almıştı. Akşener, seçimlerde Muharrem İnce'den daha yüksek oy alacağı ve seçimin ikinci turuna kalan isim olacağı iddiasındaydı.

CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ BİLE ONU GEÇTİ

Seçim kampanyasını cezaevinden yapmak zorunda kalan Selahattin Demirtaş, yarışta Meral Akşener'i sollayıp üçüncü sıraya oturdu. Selahattin Demirtaş yüzde 8.39 oranında oy alırken Meral Akşener tam bir hayal kırıklığı oldu ve yüzde 7.30 ile yarışı 4. sırada bitirdi.

MECLİS MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Meral Akşener cumhurbaşkanlığı yarışında kişisel bir hezimet yaşarken ilk kez seçime katılan İYİ Parti yüzde 10 barajını aşıp 44 milletvekili ile Meclis'te yerini aldı.

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Kaynak: haberinburada