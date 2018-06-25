Dünya Kupası A Grubunda Uruguay İle Rusya Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Erdoğan'ın Seçim Zaferi, İsrail Basınında Rahatsızlığa Neden Oldu
Bayern Münih'te Robert Lewandowski Depremi!
Gonca Vuslateri'nin Seçim İsyanı! Siyaset Yapan Arkadaşlarını Sildi
Eşine Beddua Edene Artık Nafaka Yok!
Seçim Rüzgarı Kısa Sürdü! Doların Ateşi Yeniden Yükseldi
Trabzonspor Sezonu Açıyor
Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, Ohal'in Kaldırılması İradesi Var
Pkk'dan Hain Pusu! Şırnak'ta Ak Parti'li Başkana Evinin Önünde Silahlı Saldırı Düzenlendi
Son Paylaşımını Dün Gece Yapan Meral Akşener'den Haber Alınamıyor
Ronaldo Cama Çıktı, İran Taraftarından Bakın Ne İstedi
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Muharrem İnce, Aldığı Oyla Çok Övündü Ama Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Çok Gerisinde Kaldı
İzmir'de Chp'nin Oyları Eridi, Oyunu Artıran Tek Parti Hdp Oldu
Bütün Gözler 'mhp Barajı Geçsin Anırırım' Diyen İsme Çevrildi
İyi Parti İlçe Başkanı Ağabeyinin Cenazesini Almaya Giderken Öldürüldü
Ünlü Oyuncu Demet Akbağ Seçim Tahmininde Hüsrana Uğradı
Çin Kulübü İspanyol Golcü Negredo İçin 7 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
İnce, Basın Açıklamasına Katılan Trt Ekibini Salondan Attı

Son Paylaşımını Dün Gece Yapan Meral Akşener'den Haber Alınamıyor

SON PAYLAŞIMINI DÜN GECE YAPAN MERAL AKŞENER'DEN HABER ALINAMIYOR

Meral Akşener seçim sonuçları netleşince kayıplara karıştı. Cezaevinden seçim kampanyası yürüten Demirtaş'ın bile gerisinde kalan Akşener'den dün geceden beri haber alınamıyor.

Tarih : 25 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Son Paylaşımını Dün Gece Yapan Meral Akşener'den Haber Alınamıyor(7/10)3

Cumhurbaşkanlığı seçim yarışında beklentilerin çok altında oy alan Meral Akşener, kayıplara karıştı. İYİ Parti taraftarları, Akşerer'den açıklama yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.

SON PAYLAŞIMI DÜN GECE YAPTI

Meral Akşener en son dün gece seçim sonuçları netleşmeye başladığında sosyal medyada göründü. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında fark attığının ortaya çıktığı saatlerde Twitterdan "Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz! Islak imzalı ve mühürlü nüshaları alana kadar sandık başında bekliyoruz" diye yazdı.

AÇIKLAMA YAPIP YAPMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Meral Akşener'i dün gece yaptığı bu paylaşımdan sonra gören duyan olmadı. Akşener'in bugün bir açıklama yapıp yapmayacağı da bilinmiyor.

"ADAY OLACAĞIM" DİYE DİRETMİŞTİ

Meral Akşener 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül'ün ortak aday olarak gösterilmesi gündeme gelince "Aday olacağım" diye diretmişti. Bunun üzerine Millet İttifakı Gül'den vazgeçip kendi adayları ile seçime katılma kararı almıştı. Akşener, seçimlerde Muharrem İnce'den daha yüksek oy alacağı ve seçimin ikinci turuna kalan isim olacağı iddiasındaydı.

CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ BİLE ONU GEÇTİ

Seçim kampanyasını cezaevinden yapmak zorunda kalan Selahattin Demirtaş, yarışta Meral Akşener'i sollayıp üçüncü sıraya oturdu. Selahattin Demirtaş yüzde 8.39 oranında oy alırken Meral Akşener tam bir hayal kırıklığı oldu ve yüzde 7.30 ile yarışı 4. sırada bitirdi.

MECLİS MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Meral Akşener cumhurbaşkanlığı yarışında kişisel bir hezimet yaşarken ilk kez seçime katılan İYİ Parti yüzde 10 barajını aşıp 44 milletvekili ile Meclis'te yerini aldı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Paylaşımını  Dün  Gece  Yapan  Meral  Akşener  Den  Haber  Alınamıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER