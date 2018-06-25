Son Dakika! Ysk Başkanı: Oyların Yüzde 99,91'i Sisteme İşlendi
Anketçilerin Diplerde Gösterdiği Parti, Seçimin Kaderini Belirledi
Erdoğan'ın Seçim Zaferi İngiliz Basınında!
Güzel Oyuncu Tuvana Türkay, Türkiye'yi Terk Etti
Şahan Kilo Aldı, Selin Fiziğiyle Göz Kamaştırdı
Seçim Sonuçları Doları Vurdu! İşte Son Rakamlar
Elezığ'da Milletvekilliği Karmaşası! Adliye Önünde Toplandılar
İşte İl İl Meclis'e Giren 600 Milletvekili Ve Partileri
19 Yıl Sonra İlk Kez 5 Parti Meclis'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milyonlarca Yeni Seçmen Kazandı!
Finale 4 Gün Kala Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
63 İlde Erdoğan, 8 İlde İnce, 10 İlde İse Demirtaş Birinci Oldu!
Ünlü Oyuncu Birce Akalay'dan İnce'ye Duygusal Mesaj!
İşte Meclis'e Giremeyen Dikkat Çekici İsimler!
Tbmm'ye Dikkat Çeken Birçok İsim Girdi! İşte Çiçeği Burnundaki Vekiller
Van'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
Chp Tam 40 Yıl Sonra Elazığ'dan Milletvekili Çıkarmayı Başardı
Hdp Oylarında Dikkat Çeken Detay! Emanet Oylarla Mı Meclis'e Girdi?
Ysk Başkanı Sadi Güven'den Seçim Sonrası İlk Açıklama!
Polis, Ak Partililer İle Chp'liler Arasında Çıkan Kavgaya Biber Gazıyla Müdahale Etti

Son Dakika! YSK Başkanı: Oyların Yüzde 99,91'i Sisteme İşlendi

SON DAKİKA! YSK BAŞKANI: OYLARIN YÜZDE 99,91'İ SİSTEME İŞLENDİ

Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada "Oyların yüzde 99,91'i sisteme işlendi" dedi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Son Dakika! Ysk Başkanı: Oyların Yüzde 99,91'i Sisteme İşlendi(8/10)4

YSK Başkanı Güven, "Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Sağlıklı bir seçim oldu, sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız" dedi.

Ayrıntılar Geliyor..

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Ysk  Başkanı  Oyların  Yüzde  9991  İ  Sisteme  İşlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER