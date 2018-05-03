Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı

Son Dakika! YSK 100 Bin İmza ile Cumhurbaşkanı Olabilecek Adayları Açıkladı

SON DAKİKA! YSK 100 BİN İMZA İLE CUMHURBAŞKANI OLABİLECEK ADAYLARI AÇIKLADI

Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimleri açıkladı: Temel Karamollaoğlu, Vecdet Öz, Meral Akşener ve Doğu Perinçek

Tarih : 03 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Son Dakika! Ysk 100 Bin İmza İle Cumhurbaşkanı Olabilecek Adayları Açıkladı(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek 4 ismi açıkladı. Yapılan açıklamada 3 kişinin başvurusunun da reddedildiği belirtildi.

VECDET ÖZ DE ADAY OLABİLECEK

Yapılan açıklamada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'e bu hakkın tanındığı aktarıldı.

SON GÜN 9 MAYIS

Bu isimlerin seçime girebilmeleri için 9 Mayıs'a kadar 100 biner imza toplamaları gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Ysk  100  Bin  İmza  İle  Cumhurbaşkanı  Olabilecek  Adayları  Açıkladı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER