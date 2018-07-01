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SON DAKİKA! YKS'NİN SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLAMDI


Son Dakika! YKS'nin Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayınlamdı
Tarih : 01 Temmuz 2018, 18:50
Puan Ver : Son Dakika! Yks'nin Soru Kitapçıkları Ve Cevap Anahtarları Yayınlamdı(9/10)5

YKS'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

SINAV SORU KİTAPÇIĞINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. 2 milyonu aşkın aday 30 Haziran Cumartesi günü sabah ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 1 Temmuz Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), aynı gün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katıldı. Sınavların tamamlanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de tüm oturumlara ait soruları ve cevap anahtarlarını yayınladı. Adaylar, soruları ve cevap anahtarını inceleyerek tahmini netlerini hesaplayabilir.

30 Haziran Cumartesi saat 10.15'e başlayan TYT'ye 2 milyon 381 bin 784 aday başvurdu. Adaylara TYT'de, Türkçe ve temel matematik testlerinden 40'ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20'şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Sınav 135 dakika sürdü.

LİSANS İÇİN AYT'DEN 180 PUAN ALMAK ŞART

1 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayan AYT'ye ise 2 milyon 19 bin 853 aday başvuruda bulundu. Adaylar bu oturumda, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtladı. AYT'de, 'Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1' (Türk Dili ve Edebiyatı'nda 24, Coğrafya-1'de 6, Tarih-1'de 10 soru), 'Matematik', 'Sosyal Bilimler 2' (Coğrafya-2 ve Tarih-2'den 11'er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 6, Felsefe Grubu'dan 12) ile 'Fen Bilimleri'nden (Biyoloji ve Kimya'dan 13'er, Fizik'ten 14) 40'ar soru yer aldı. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT'de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sonuçları 31 Temmuz 2018'de açıklanacak. Puanların açıklanması ile de tercih süreci başlayacak. Bölüm kontenjanları ve taban puanlarına göre tercihlerde bulunacaklar.

PUANLARIN KULLANIMI NASIL OLACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.

TYT'de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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