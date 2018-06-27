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Son Dakika! UEFA, Milan'a 2 Yıl Men Cezası Verdi

SON DAKİKA! UEFA, MİLAN'A 2 YIL MEN CEZASI VERDİ

Son dakika... Serie A ekiplerinden Milan, Avrupa'dan iki yıl men edildi. UEFA, bu kararın Milan'ın Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle alındığını duyurdu.

Tarih : 27 Haziran 2018, 18:30
Puan Ver : Son Dakika! Uefa, Milan'a 2 Yıl Men Cezası Verdi(5/10)1

5 Ağustos 2016'da Çinli bir konsorsiyuma satılan ve geçen sezon yaz transfer döneminde transfere 210 milyon Euro harcayan Milan, UEFA tarafından Avrupa'dan iki yıl boyunca men edildi!

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devine ayrıca 30 milyon Euro'luk para cezasının verilecek.

İTALYAN DEVİNİN SATILMA İHTİMALİ BULUNUYOR

Öte yandan kulübün sahibi olan Yonghong Li'nin Milan'ın kasasına koyması gereken 32 milyon Euro'yu zamanında sağlayamaması nedeniyle İtalyan devinin yeniden satılma ihtimali de bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Serie A'yı 8. sırada tamamlayan Fiorentina, Milan'ın cezası sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, 50 yaşında satın aldığı Milan'a, geride kalan 30 yılda büyük başarılar kazandırarak, tarihe geçirmişti. Takımı satın alır almaz ilk iş olarak Hollanda Milli Takımı'nı o yıllarda sırtlayan Marco van Basten, Ruud Gullit ve Frank Rijkaard gibi oyuncuları transfer ederek, Avrupa kupalarında ve ligde peş peşe başarılar kazanan Berlusconili Milan, izlediği akıllı transfer politikasıyla da, Milan efsanesini 1990'lı yıllardan 2000'li yılların ilk dönemine kadar sürdürecek bir ivme tutturmuştu.

MILAN, BERLUSCONI DÖNEMİNDE 30 YILDA 28 KUPA ZAFERİ YAŞAMIŞTI

Milan, Berlusconi'nin başkan olduğu 30 yıllık dönemde beşer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupası, 8 İtalya Serie A, 1 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupası, 3 de Kulüplerarası Dünya Şampiyonluğu olmak üzere 30 yılda 28 kupa zaferi yaşadı.

Milan, Berlusconili dönemde kazandığı 5 Şampiyonlar Ligi kupası ile halen İspanya'nın Real Madrid takımının ardından bu kupada 7 kezle en çok zafere ulaşan ikinci takım konumunda yer alıyor.

Geçen yıl haziran ayında aort kapağı yetmezliği sebebiyle açık kalp ameliyatı geçiren ve bu sırada Milan'ı daha iyi noktaya taşıyacak birine devretme amacında olduğunu açıkça dile getiren Berlusconi, hastane çıkışında kulübüyle son 4 yılda fazla ilgilenemediğini kabul etmişti.

Milan'ın ezeli rakibi Inter'in de hisselerinin yüzde 68,50'si de, geçen haziran ayı başında elektronik aletler üreten Çin firması Suning Holding tarafından alınmıştı. Böylelikle İtalya'nın Milano kentinin dünyaca ünlü başarılara sahip iki takımı da peş peşe futbola yatırım yapmak isteyen Çinli şirketlerce satın alınmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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