SON DAKİKA! TUTUKLUYKEN HDP'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN LEYLA GÜVEN TAHLİYE EDİLDİ
Kaynak: haberinburada
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