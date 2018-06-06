SON DAKİKA! TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ MENBİÇ ANLAŞMASI NATO'YU MEMNUN ETTİ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te yol haritasında anlaşmasıyla ilgili "Memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.
SİLAHLARINI TESLİM EDİP ÇIKACAKLAR
ABD ile varılan Menbiç ve Suriye mutabakatının detaylarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. Çavuşoğlu, "Yol haritasının ilk aşamasının uygulanmasına 10 gün içinde başlanacak. PKK/YPG'liler temmuz ayının ilk haftasından itibaren silahlarını teslim ederek Menbiç'ten çıkacak" diye konuşmuştu.
Kaynak: haberinburada
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