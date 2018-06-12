Son Dakika! Trump Tarihi Zirve Sonrası Kim'in Sözleri Bana Güven Verdi Dedi
Türkiye'nin Konuştuğu Trafik Magangası, Sadece Bisiklete Binebiliyor
Mercedes, 774 Bin Aracını Geri Çağırıyor
Galatasaraylı Yasin, Beşiktaş'la Prensipte Anlaştı
Fenerbahçe Sportif Direktörü, Barcelonalı Paco Alcacer İçin Teklifte Bulunacak
Borçluyu Arayarak Taciz Eden Avukatlık Bürosu Çalışanının 7 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Survivor'a Veda Eden Mustafa Kemal Gözyaşları İçinde Adaya Veda Etti
Mehmetçik Kandil Ve Sincar'ı Vurdu, Orgeneral Akar Operasyonu Harekat Merkezinde Takip Etti
Real Madridli Bale, Eski Kulübü Tottenham'a Dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oyunuz Yüzde Kaç? Sorusuna Net Cevap Vermedi
Abd Dışişleri'nden Kritik Kuzey Kore Açıklaması: Farklı Ve Eşsiz Bir Teklif Sunacağız
Erdoğan'ın Meydanlarda Bahsettiği Kıraathanenin İlk Örneği İstanbul'da Açıldı
Doktor Koca, Eşinin Sevgilisini Silah Zoruyla Kaçırmaya Kalkıştı
Sağlık Bakanlığı Kanserojen Madde İçeren Zayıflama İlaçlarına Savaş Açtı!
Trump Ve Kim Arasındaki Tarihi Zirvede Kapsamlı Ortak Mektuba İmzalar Atıldı
Galatasaray'ın Yeni Transferi İmzayı Atıyor
Doğu İle Batı Arasında Enerji Köprüsü Kuracak! Asrın Projesi Tanap Bugün Açılıyor
Trump Ve Kim'den Tarihi El Sıkışma Anı Kamerada
Trump İle Kim Tarihi Zirvede Buluştu: İlişkiler Harika
Çukur'un Görkemli Sezon Finali Gösterimi Hollywood Galalarını Aratmadı

Son Dakika! Trump Tarihi Zirve Sonrası Kim'in Sözleri Bana Güven Verdi Dedi

SON DAKİKA! TRUMP TARİHİ ZİRVE SONRASI KİM'İN SÖZLERİ BANA GÜVEN VERDİ DEDİ

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'da gerçekleştirdiği Kuzey Kore zirvesi sonrası basın toplantısında "Saçları güzel olanlar sorsun" dedi ve "Kim'in sözleri bana güven verdi" ifadelerini kullandı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : Son Dakika! Trump Tarihi Zirve Sonrası Kim'in Sözleri Bana Güven Verdi Dedi(9/10)5

Singapur'da Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile tarihin bir toplantı yapan ABD Başkanı Donald Turmp anlaşmaların imzalanmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

"SENİN SAÇIN GÜZEL, SEN SOR"

Gazetecilerin sorularını alırken "Saçı güzel olanlar sorsun. Senin saçın güzel, sen başla" diyen Trump, Kim ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi ve "Sözleri bana güven verdi" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Trump  Tarihi  Zirve  Sonrası  Kim  İn  Sözleri  Bana  Güven  
Verdi  Dedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER